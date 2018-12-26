На Дону разыскивается подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью



В Ростовской области разыскивают подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, совершённого общеопасным способом.



В розыск объявлен 25-летний Лайджов Эльчин Алихан-оглы. Его приметы: на вид - 20-25 лет, невысокий, среднего телосложения, овальное лицо, чёрные волосы, высокий лоб.



Подозреваемый разыскивается Отделом МВД России по Аксайскому району. Обстоятельства преступления в донском главке не уточнили.



Всех, кто видел подозреваемого или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам: 8 (86350) 5-40-49, 02, 020 - с мобильного.