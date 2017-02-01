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На Дону разыскивается не говорящий по-русски подросток, пропавший больше недели назад

На Дону разыскивается не говорящий по-русски подросток, пропавший больше недели назад

В Ростовской области разыскивается 17-летний Азизбек Улугбек Угли Нуъмонжонов. Парень проживает в хуторе Обуховка Азовского района.

Последний раз подросток выходил на связь с родителями 22 января. В это время, по его словам, он находился в селе Чалтырь Мясниковского района.

В донском главке сообщили приметы пропавшего. На вид ему 17-18 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, прямые темно-русые волосы, короткая стрижка. В день пропажи он был одет в чёрную куртку с капюшоном, отделанным жёлтым мехом, сине-белую рубашку в полоску и серые джинсы. С собой молодой человек взял паспорт.
- Несовершеннолетний является гражданином Ближнего Зарубежья, не говорящим по-русски, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8(86349) 2-22-98, 2-33-12, 8-999-471-01-85, 8-928-216-72-48.

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