На Дону разыскивается азовчанин, пропавший больше двух недель назад





В Ростовской области разыскивается 60-летний житель Азова, пропавший больше двух недель назад.



19 мая Сергей Лучинский ушёл из своего дома и до сих пор не вернулся. Родственники обратились в полицию, когда не смогли найти мужчину своими силами. В Донском главке сообщили приметы пропавшего: на вид ему - 50-55 лет, худощавого телосложения, прямые волосы, лобная лысина, голубые глаза.



В день пропажи пенсионер был одет в зелёную ветровку, голубые джинсы, серый свитер, рубашку, черные ботинки.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Сергей Лучинский или видел его, просят сообщить по телефонам: (86342) 7-14-29 или 02.