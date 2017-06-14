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На Дону прогнозируются дождливые выходные

На Дону прогнозируются дождливые выходные

В Ростовской области предстоящие выходные снова не порадуют тёплой солнечной погодой.

В большинстве районов области ожидаются осадки. Дожди прогнозируются в Зернограде, Каменске-Шахтинском, Константиновске, Матвеевом Кургане, Миллерово, Морозовске, Шахтах. Местами - грозы. При этом на севере региона температура воздуха опустится до +22...+23 градусов, на юге сохранится на уровне +24...+26 градусов. Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 16 м/с.

В донской столице на выходных будет пасмурная погода без дождя. В субботу воздух прогреется до +23 градусов, в воскресенье - до +24.
С большой вероятностью дожди продолжатся и на следующей неделе. Осадки прогнозируются с понедельника по четверг.

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