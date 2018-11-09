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На Дону продолжаются поиски мужчины, пропавшего девять дней назад 

На Дону продолжаются поиски мужчины, пропавшего девять дней назад 
В хуторе Волченском Каменского района разыскивают местного жителя. Виктор Кибасов ушёл из дома 4 ноября, с тех пор о нём нет известий. О пропаже 43-летнего дончанина сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». 

Известно, что в день пропажи мужчина выпивал спиртное. Около 19 часов он вышел из дома на улице Молодёжной и пошёл к другу. С собой Виктор взял бутылку алкоголя. Приятеля не оказалось дома. Куда потом направился мужчина, неизвестно.

Волонтёры сообщили, что в день пропажи Виктор был одет в голубые джинсы, чёрную кожаную куртку и чёрные ботинки. Рост мужчины - около 174 сантиметров. У него среднее телосложение, тёмные волосы, с проседью, карие глаза. 

Всех, кому что-то известно о местонахождении Виктора Кибасова, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Отряд «Лиза Алерт Юг» ищет добровольцев для поиска пропавшего.

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