На Дону приостановили продажу «Баллалгина» из-за посторонних примесей



В Ростовской области приостановлена продажа «Баллалгин». В обезболивающем препарате обнаружены посторонние примеси. Об этом 29 августа сообщили в региональном управлении Росздравнадзора.



Вещества, которых не должно быть в составе препарата, выявлены в продукции ОАО «Татхимфармпрепараты».

- В связи с этим реализация таблеток в упаковках по 10 штук серии 20418 приостановлена на всей территории Ростовской области, - добавили в ведомстве.



«Беллалгин» - обезболивающие средство, применяемое при гастрите, язвенной болезни и колите.