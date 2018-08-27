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На Дону приостановили продажу «Баллалгина» из-за посторонних примесей

На Дону приостановили продажу «Баллалгина» из-за посторонних примесей
В Ростовской области приостановлена продажа «Баллалгин». В обезболивающем препарате обнаружены посторонние примеси. Об этом 29 августа сообщили в региональном управлении Росздравнадзора.

Вещества, которых не должно быть в составе препарата, выявлены в продукции ОАО «Татхимфармпрепараты».
- В связи с этим реализация таблеток в упаковках по 10 штук серии 20418 приостановлена на всей территории Ростовской области, - добавили в ведомстве.

«Беллалгин» - обезболивающие средство, применяемое при гастрите, язвенной болезни и колите.

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