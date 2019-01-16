На Дону при строительстве трассы нашли минное поле и склад боеприпасов



Во время строительства обхода Аксая в Ростовской области рабочие наткнулись на минное поле и склад боеприпасов. Об опасных находках рассказали 18 января в «Автодоре».



Взрывоопасные предметы нашли рядом с развязкой на Новочеркасск. Боеприпасы также находились в междуречье Аксая и Дона и за Доном и в районе трассы на Новочеркасск. Сотню снарядов обнаружили недалеко у города Аксая у хутора Большой Лог.

- Всего обнаружено 300 неразорвавшихся боеприпасов, - рассказали в «Автодоре». Минное поле и склад находилось.



Опасные находки – свидетельства ожесточённых боёв, которые проходили в этом районе с 1941 по 1943 годы.



Извлекали снаряды, пролежавшие в земле десятки лет, саперы инженерных войск Южного военного округа. В большинстве боеприпасов находилось взрывчатое вещество. Всего было найдено больше 20 килограммов тротила.