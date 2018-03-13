На Дону полицейский, спровоцировавший ДТП, в котором погибла девушка, предстанет перед судом





В Ростовской области на скамью подсудимых попал сотрудник полиции, спровоцировавший аварию, в которой погибла 24-летняя девушка. Правоохранителя обвиняют по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



7 октября девушка ехала вместе с 30-летним полицейским на его авто «Опель Астра» по дороге Артем — Центр. Страж порядка управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с такси. От сильного удара легковушка превратилась в груду металла. Из искореженного авто девушку пришлось вытаскивать спасателям. 24-летняя пассажирка полицейского, попавшего в ДТП, умерла в больнице Шахт. Надежду К. доставили в реанимацию травматологического отделения города Шахты. Девушка находилась в состоянии комы и умерла, не приходя в себя.

- Уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - За совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.



