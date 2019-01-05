На Дону подорожали сахар, яйца и хлеб



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По сравнению с прошлым годом в Ростовской области подорожал ряд продуктов. В среднем за год цены выросли на 3,4%. Данные опубликованы на сайте регионального правительства.



Выше остальных поднялась цена на сахар – на 30,1%. Стоимость яиц увеличилась на 12,2%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 9,4%. Цена мяса выросла на 5,5%.



Добавим, что перед Новым годом стоимость десятка яиц подскочила до 80 рублей. А средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия в середине декабря в Ростовской области составляла почти 37 рублей.



Бензин за год подорожал на 11%. Строительные материалы выросли в цене на 6%.