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В Ростовской области подорожали мясо, овощи и фрукты

В Ростовской области подорожали мясо, овощи и фрукты
Региональное управление Ростовстата представило список продуктов, которых коснулось подорожание. По состоянию на 2 апреля, в Ростовской области выросли цены на мясо, яйца, овощи и фрукты.

Мониторинг цен на прилавках продуктовых магазинов показал, что куриные яйца подорожали на 3,1%. Отсюда вытекает, что пасхальная корзина обойдется жителям Ростовской области в более высокую цену по сравнению с прошлым годом.

Цены на мясо выросли незначительно. Так, говяжье мясо подорожало на 0,1%, куриное — на 0,3%. Средняя цена килограмма говядины в Ростовской области составляет 313 рублей, курицы – 108, свинины – 250.

Более всего подорожали овощи: морковь, капуста и картофель. Цена на морковь выросла на 3,5%, капуста подорожала на 3,2%, картошка — на 2,8%. Подорожали и фрукты, в частности, яблоки. Их стоимость за килограмм составляет примерно 78 рублей. Это почти на 2% выше, чем в марте.

Стали дешевле мука, рис, молоко и варёная колбаса. Подорожание обошло стороной такие продукты, как подсолнечное масло, твердые и мягкие сыры, хлеб и булочные изделия.

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