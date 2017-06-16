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На Дону по факту нахождения за рулем автобуса нетрезвого водителя, перевозившего детей, проводится проверка

На Дону по факту нахождения за рулем автобуса нетрезвого водителя, перевозившего детей, проводится проверка
По факту нахождения за рулем автобуса нетрезвого водителя, перевозившего детей в Цимлянском районе, проводится проверка. Стражи порядка выясняют обстоятельства, при которых пьяный мужчина оказался за рулем.

- В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц, осуществляющим контроль за безопасностью перевозки детей, – отметили в СУ СК по Ростовской области.

Напомним, сотрудники ГИБДД во время несения службы обратили внимание на автобус со знаком «Перевозка детей». Общественный транспорт «вилял» по дороге. Когда полицейские остановили ПАЗ, оказалось, что в его салоне находятся 15 детей. Школьники ехали в хутор Паршиков из бассейна в городе Цимлянске.

Медицинское освидетельствование показало, что в крови 66-летнего водителя было 0,248 промилле алкоголя. Мужчину привлекли к административной ответственности.

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