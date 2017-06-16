На Дону по факту нахождения за рулем автобуса нетрезвого водителя, перевозившего детей, проводится проверка



По факту нахождения за рулем автобуса нетрезвого водителя, перевозившего детей в Цимлянском районе, проводится проверка. Стражи порядка выясняют обстоятельства, при которых пьяный мужчина оказался за рулем.



- В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц, осуществляющим контроль за безопасностью перевозки детей, – отметили в СУ СК по Ростовской области.



Напомним, сотрудники ГИБДД во время несения службы обратили внимание на автобус со знаком «Перевозка детей». Общественный транспорт «вилял» по дороге. Когда полицейские остановили ПАЗ, оказалось, что в его салоне находятся 15 детей. Школьники ехали в хутор Паршиков из бассейна в городе Цимлянске.



Медицинское освидетельствование показало, что в крови 66-летнего водителя было 0,248 промилле алкоголя. Мужчину привлекли к административной ответственности.