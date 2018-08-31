На Дону перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 25-летней ростовчанки Марии Лыткиной





Аксайский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 25-летней ростовчанки Марии Лыткиной.



Девушка пропала 18 апреля. Она вышла из спа-салона на улице Красноармейской, где работала администратором, и бесследно исчезла. Перед этим кто-то позвонил ей на телефон. Коллегам ростовчанка сказала, что на улице её ждёт курьер. Когда через время она не вернулась, сотрудники забили тревогу. Телефон Марии был выключен. День подошёл к концу, а она всё не возвращалась. Тогда знакомые и друзья заволновались не на шутку.



Родные обратились в полицию, разместили объявление о пропаже в Интернете. Тем временем правоохранители пытались установить местонахождение девушки. Просмотрев камеры уличного видеонаблюдения, они выяснили, что она села в белую «Тойоту РАВ-4» и уехала. Вскоре удалось установить владельца иномарки. Им оказался 32-летний женатый бизнесмен, с которым Марию некоторое время связывали романтические отношения.



Мужчину задержали и допросили. В беседе со следователем он сознался в убийстве девушки и показал место, где находится её тело. Труп обнаружили в Аксайском районе в овраге. На теле убитой эксперты насчитали 18 ножевых ранений.



По словам подозреваемого, бывшая любовница его шантажировала. Она требовала купить ей квартиру, иначе грозилась рассказать об их связи жене мужчины. Договориться у молодых людей не получалось. Как рассказал задержанный, в день убийства он в очередной раз попытался решить вопрос по-хорошему, но девушка не уступала. Было ли убийство спланировано заранее или мужчина схватился за нож, который, как утверждает, всегда носил с собой, в пылу гнева, неизвестно.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.