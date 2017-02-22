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На Дону ожидаются паводки

На Дону ожидаются паводки

В Ростовской области прогнозируются паводки. Повышение уровня воды ожидается из-за резкого повышения температуры воздуха.
Потепление будет сопровождаться таянием снега и дождём. В связи с этим после 24 февраля
ожидается начало весенних паводков.
- В связи с возможными затоплениями автодорог водителям необходимо четко выполнять требования знаков, не планировать маршруты, проходящие по опасным участкам дорог, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать в экстренные службы, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.

По информации Ростовского Гидрометцентра, 23 февраля в большинстве районов Ростовской области небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами сильные осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с, по югу до 25 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, при прояснениях до -6, днем +2…+7.

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