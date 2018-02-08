На Дону ожидается ухудшение погоды



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В Ростовской области 11 и 12 февраля ожидается ухудшение погоды.



По информации ростовского Гидрометцентра, в Ростове в воскресенье утром и днём - мокрый снег и дождь, на дорогах - гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Днём порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Ночью в донской столице будет -1…-3 градуса, днём - от +1 до +3 градусов.



12 февраля также прогнозируются мокрый снег и дождь, гололёд. Ветер с порывами до 16 м/с. Днём температура воздуха - до +1, ночью - до -2.

- В связи с этим возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падения веток, деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП и травм, - предупреждают в департаменте ГО и ЧС Ростова.



В большинстве районов Ростовской области - небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах - гололедица, ветер 7-12 м/с, ночью и утром в отдельных районах порывы до 16 м/с. На севере области температура воздуха днём - до +4 градусов, на юге - до +8 градусов.