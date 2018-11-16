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На Дону ожидается мокрый снег и ледяной дождь

На Дону ожидается мокрый снег и ледяной дождь
Фото: 1-smol.ru
В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается мокрый снег. Возможен ледяной дождь.

По данным Гидрометцентра, температура при этом будет колебаться от +1 до -5 градусов. При таких погодных условиях на дорогах возможна гололедица. По информации ФКУ Упрдор, наиболее неблагоприятная ситуация сложится на федеральных трассах А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон», А-270 Новошахтинск - Майский и А-280 Ростов – Таганрог.

Осадки прогнозируются в ночь с 19 на 20 ноября. Утром и в течение дня во вторник также ожидается небольшой снег. 20 ноября в Ростове от -1 до 0 градусов.

В Ростовской области местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.

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