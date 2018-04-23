На Дону ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года



Губернатор Ростовской области выступил перед депутатами донского Заксобрания с ежегодным отчётом о деятельности правительства в 2017 году. Василий Голубев представил доклад на 54-м заседании регионального парламента 25 апреля.

Глава региона остановился на показателях в промышленности, сельском хозяйстве, инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, строительстве, ЖКХ, дорожном хозяйстве, социальной сфере и культуре.



Одним из самых весомых показателей, характеризующим результаты производства в субъекте, является валовый региональный продукт. Именно он показывает уровень экономического развития, темпы роста экономики и производительности труда. Так, по информации, представленной губернатором, в 2017 году ВРП Ростовской области, по сравнению с 2016 годом, вырос на 2,9% и превысил 1,3 трлн рублей. Оборот организаций достиг 3,1 трлн рублей, что на 5% больше, чем в позапрошлом году.



Донской край продолжает закреплять за собой статус зерновой житницы России. В прошлом году достигнут очередной рекорд в сборе урожая зерна, что позволило прирасти сельскому хозяйству на 7%. Промышленность, в свою очередь, выросла на 7,4%. Объём инвестиций составил 319,3 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем в 2016 году. Сохраняются темпы роста жилищного строительства. В 2017 году введено в эксплуатацию 2 334 тыс. квадратных метров жилья.

– Работу Правительства области мы оцениваем, в первую очередь, по итогам социально-экономического развития Дона. Мы видим, что, прежде всего, растет бюджет области, он увеличивается темпами выше уровня инфляции, – отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. – Отметим, что основные социально-экономические показатели за первый квартал 2018 года, и темпы роста столь же высоки.



По мнению спикера, положительные тенденции в экономике влияют на благосостояние жителей области. Так, среднемесячная заработная плата выросла на 12% и превысила 28 тысяч рублей. А ожидаемая продолжительность жизни на Дону превысила 73 года. Это выше среднероссийского уровня.



В прошлом году в Ростовской области было создано 2,5 тысяч дошкольных мест, что позволило сохранить нулевые значения показателя очередности в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это особенно важно, если учесть тот фактор, что за последние пять лет на Дону на 46% увеличилось число многодетных семей. В 2012 году их было 21 500, а в 2017 году уже 31 000 семей.



Подводя итог, глава донского Заксобрания добавил, что отчетный год стал знаковым для региона. В 2017 году в области появились такие масштабные объекты как аэропорт «Платов», стадион «Ростов-Арена», новый широкополосный Ворошиловский мост.

- Это – якорные объекты, которые на десятилетия вперёд будут формировать вокруг себя новое качество, новые ритмы жизни, – заключил Александр Ищенко.

