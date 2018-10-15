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На Дону отменили концертную программу конкурса предпринимателей из-за трагедии в Керчи

На Дону отменили концертную программу конкурса предпринимателей из-за трагедии в Керчи
Фото: «РИА Новости» / Екатерина Кейзо

В Ростове отменили концертную программу, запланированную в рамках подведения итогов конкурса «Бизнес Дона» из-за трагедии в Керчи. Об этом на торжественной церемонии награждения победителей сообщил глава донского региона Василий Голубев.

Губернатор также добавил, что Ростовская область готова принять пострадавших в своих медицинских учреждениях.

Добавим, что из Ростова в 14:30 на место трагедии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту.

Напомним, около полудня 17 октября в политехнический колледж Керчи вошёл вооружённый студент 4-го курса 18-летний Владислав Росляков. Он открыл стрельбу по учащимся, а затем привёл в действие самодельное взрывное устройство.
В настоящее время известно о 17 погибших и около 50 пострадавших. На месте продолжаются следственные действия.

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