На Дону отменили концертную программу конкурса предпринимателей из-за трагедии в Керчи



Фото: «РИА Новости» / Екатерина Кейзо



В Ростове отменили концертную программу, запланированную в рамках подведения итогов конкурса «Бизнес Дона» из-за трагедии в Керчи. Об этом на торжественной церемонии награждения победителей сообщил глава донского региона Василий Голубев.



Губернатор также добавил, что Ростовская область готова принять пострадавших в своих медицинских учреждениях.



Добавим, что из Ростова в 14:30 на место трагедии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту.



Напомним, около полудня 17 октября в политехнический колледж Керчи вошёл вооружённый студент 4-го курса 18-летний Владислав Росляков. Он открыл стрельбу по учащимся, а затем привёл в действие самодельное взрывное устройство.

В настоящее время известно о 17 погибших и около 50 пострадавших. На месте продолжаются следственные действия.