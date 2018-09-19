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На Дону открыли памятник конструктору легендарного пистолета Токареву

На Дону открыли памятник конструктору легендарного пистолета Токареву

В Ростовской области, на родине разработчика легендарного пистолета ТТ Федора Токарева, открыли памятник конструктору. Торжественное мероприятие прошло 19 сентября.

Бюст появится в родной станице конструктора - Мечётинской. До сих пор на родине его память была увековечена только в названии одной из улиц. Памятник изготовил заслуженный художник России Анатолий Дементьев. Рядом с постаментом, на который установлен бюст, отведено место под будущую клумбу.

Напомним, что на создание скульптуры было выделено 510 тысяч рублей. Высота композиции - 120 сантиметров.

Фёдор Васильевич Токарев — известный советский конструктор стрелкового оружия. Будущий конструктор родился в станице Мечётинской Черкасского округа области Войска Донского, ныне это Зерноградский район Ростовской области, в 1871 году. Он является разработчиком первого армейского самозарядного пистолета ТТ и винтовки СВТ-38/40.

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