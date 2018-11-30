На Дону осудили водителя иномарки за смерть пассажира



В Ростовской области вынесли приговор водителю иномарки, по вине которого погиб пассажир.



ДТП случилось в Красносулинском районе рано утром 9 августа. Мужчина, управлявший «Маздой», превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди МАЗ с прицепом. От сильного удара переднюю часть легковушки смяло. Сидевший рядом с водителем 48-летний пассажир с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.



В октябре 2018 года пострадавший скончался, не выходя из комы. В отношении водителя иномарки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Дело было направлено в суд. На заседании автомобилист заявил ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. В связи с этим ему был назначен штраф в 20 тысяч рублей. В материалах дела говорится, что подозреваемый загладил причиненный преступлением вред.