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На Дону осудили водителя иномарки за смерть пассажира

На Дону осудили водителя иномарки за смерть пассажира
В Ростовской области вынесли приговор водителю иномарки, по вине которого погиб пассажир.

ДТП случилось в Красносулинском районе рано утром 9 августа. Мужчина, управлявший «Маздой», превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди МАЗ с прицепом. От сильного удара переднюю часть легковушки смяло. Сидевший рядом с водителем 48-летний пассажир с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.

В октябре 2018 года пострадавший скончался, не выходя из комы. В отношении водителя иномарки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дело было направлено в суд. На заседании автомобилист заявил ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. В связи с этим ему был назначен штраф в 20 тысяч рублей. В материалах дела говорится, что подозреваемый загладил причиненный преступлением вред.

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