На Дону осудили сотрудников колонии, получивших взятку за пронос телефонов



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В Ростовской области осудили сотрудника исправительной колонии № 1, расположенной в Зверево. Он признан виновным в получении взятки.



В суде было установлено, что мужчина получил от осужденного более 37 тыс. руб. за пронос на территорию колонии мобильных телефонов.

- Сотрудник колонии приговорен к трём годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу.



Кроме того, был осужден младший инспектор этой же колонии. Он получил деньги от осуждённого, купил на них телефоны и пронёс в колонию. Сотрудник ГУФСИН получил один год и два месяца лишения свободы условно.