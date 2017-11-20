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На Дону осудили руководителя отделения почты, присвоившую платежи клиентов

На Дону осудили руководителя отделения почты, присвоившую платежи клиентов
Фото: Dengid.ru

В Ростовской области осудили руководителя отделения почтовой связи Марфинка Покровского Почтамта «Почты России» в Матвеево-Курганском районе, присвоившую себе платежи клиентов.

В суде было установлено, что с декабря 2015 по июль 2016 года начальник почтового отделения присвоила более 160 тыс. руб. граждан, предназначенных для оплаты услуг ЖКХ. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения».
- Приговором суда подсудимая признана виновной в инкриминируемом ей деянии и осуждена к двум годам лишения свободы (условно) с испытательным сроком два года, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

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