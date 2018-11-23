На Дону осудили мужчину и подростка, убивших знакомого ради машины



В Ростовской области вынесли приговор мужчине и его 18-летнему сообщнику, убившим знакомого.



В январе 2017 года подсудимые в хуторе Заречном Октябрьского района во время ссоры избили местного жителя, а затем задушили его.



Когда злоумышленники убедились, что мужчина мертв, они направились к его дому. Там они попытались угнать «ВАЗ-2107» погибшего, но не смогли этого сделать, так как машина не завелась. Тогда обвиняемые подожгли автомобиль, а после вернулись к трупу и вытащили из одежды телефон и другие ценности.



По решению суда 18-летний подозреваемый приговорен к восьми годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его сообщник проведет в колонии строгого режима ближайшие 14 лет.



Дело рассматривалось в суде с участием присяжных заседателей.