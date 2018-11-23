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На Дону осудили мужчину и подростка, убивших знакомого ради машины

На Дону осудили мужчину и подростка, убивших знакомого ради машины
В Ростовской области вынесли приговор мужчине и его 18-летнему сообщнику, убившим знакомого.

В январе 2017 года подсудимые в хуторе Заречном Октябрьского района во время ссоры избили местного жителя, а затем задушили его.

Когда злоумышленники убедились, что мужчина мертв, они направились к его дому. Там они попытались угнать «ВАЗ-2107» погибшего, но не смогли этого сделать, так как машина не завелась. Тогда обвиняемые подожгли автомобиль, а после вернулись к трупу и вытащили из одежды телефон и другие ценности.

По решению суда 18-летний подозреваемый приговорен к восьми годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его сообщник проведет в колонии строгого режима ближайшие 14 лет.

Дело рассматривалось в суде с участием присяжных заседателей.

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