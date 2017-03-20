На Дону орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками пенсионного фона





В Ростовской области орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками пенсионного фонда. Об участившихся случаях обмана жителей Дона сообщает отделение ПФР.



Выдавая себя за работников госструктуры, мошенники пытаются получить персональные данные: номер паспорта, СНИЛС и банковской карты. От дистанционных методов работы - звонков на мобильный телефон, рассылки смс-сообщений, мошенники перешли к поквартирному обходу. В группе риска находятся в основном пожилые люди, однако жертвами становятся и молодые люди, пенсионные накопления которых только формируются.

- Если человек всё-таки предоставил какие-то личные данные, то чаще всего без его ведома заполняется договор о переводе средств пенсионных накоплений. Зачастую после визита таких агентов граждане даже не знают, какие документы подписали, и куда были переведены их пенсионные накопления, - рассказали в ОПФР в Ростовской области. - Переводить накопления без ведома гражданина никто не имеет право.



В пенсионном фонде подчёркивают, что сотрудники не оказывают помощь в виде продовольствия, одежды и обуви, не проводят операции с деньгами, не запрашивают по телефону номера банковских карт и другие персональные данные, не ходят по домам, требуя предъявить личные документы.