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На Дону орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками пенсионного фона

На Дону орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками пенсионного фона

В Ростовской области орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками пенсионного фонда. Об участившихся случаях обмана жителей Дона сообщает отделение ПФР.

Выдавая себя за работников госструктуры, мошенники пытаются получить персональные данные: номер паспорта, СНИЛС и банковской карты. От дистанционных методов работы - звонков на мобильный телефон, рассылки смс-сообщений, мошенники перешли к поквартирному обходу. В группе риска находятся в основном пожилые люди, однако жертвами становятся и молодые люди, пенсионные накопления которых только формируются.
- Если человек всё-таки предоставил какие-то личные данные, то чаще всего без его ведома заполняется договор о переводе средств пенсионных накоплений. Зачастую после визита таких агентов граждане даже не знают, какие документы подписали, и куда были переведены их пенсионные накопления, - рассказали в ОПФР в Ростовской области. - Переводить накопления без ведома гражданина никто не имеет право.

В пенсионном фонде подчёркивают, что сотрудники не оказывают помощь в виде продовольствия, одежды и обуви, не проводят операции с деньгами, не запрашивают по телефону номера банковских карт и другие персональные данные, не ходят по домам, требуя предъявить личные документы.

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