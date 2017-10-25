Авторизация

Регистрация


  • USD 58.08
  • EUR 67.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

На Дону объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней и ветра

С 29 по 31 октября ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер до 25 м/с.
На Дону объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней и ветра
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней и ветра. По информации управления по ГО и ЧС, с 29 по 31 октября в регионе прогнозируются сильные дожди и шквалистый ветер, до 25 м/с.

Так, в воскресенье, 29 октября, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. 30 октября, в понедельник, ночью и утром по области ожидается выпадение большого количества осадков. При этом скорость ветра увеличится до 23-28 м/с. Порывы ветра ослабеют до 15-18 м/с лишь к вечеру вторника, 31 октября.

Также в последние дни месяца из-за ветра в устье Дона ожидается ветровой нагон воды. Максимальных значений уровни воды достигнут 30 октября и превысят неблагоприятные отметки у Азова на 30-50 сантиметров, возле Ростова - на 10-30 сантиметров, а около Аксая - высшей точки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.