На Дону объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней и ветра

С 29 по 31 октября ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер до 25 м/с.



В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней и ветра. По информации управления по ГО и ЧС, с 29 по 31 октября в регионе прогнозируются сильные дожди и шквалистый ветер, до 25 м/с.



Так, в воскресенье, 29 октября, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. 30 октября, в понедельник, ночью и утром по области ожидается выпадение большого количества осадков. При этом скорость ветра увеличится до 23-28 м/с. Порывы ветра ослабеют до 15-18 м/с лишь к вечеру вторника, 31 октября.



Также в последние дни месяца из-за ветра в устье Дона ожидается ветровой нагон воды. Максимальных значений уровни воды достигнут 30 октября и превысят неблагоприятные отметки у Азова на 30-50 сантиметров, возле Ростова - на 10-30 сантиметров, а около Аксая - высшей точки.