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На Дону назначили новых замгубернатора и министра культуры

На Дону назначили новых замгубернатора и министра культуры
В правительстве донского региона продолжаются кадровые изменения. 29 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил новых замгубернатора и министра культуры.

Заместителем губернатора Донского края стал Михаил Тихонов. С 2014 года он возглавлял министерство промышленности и энергетики области. До этого он был директором ООО «Ростовский завод гражданской авиации № 412».

Новым министром культуры Ростовской области стала Анна Дмитриева. До этого назначения она исполняла обязанности заместителя в этом же ведомстве. Она сменила экс-министра культуры Владимира Бабина. Губернатора разгневали ответы Бабина на расширенном заседании правительства. Экс-министр не смог сказать, например, сколько средств потребуется на ремонт Ростовской филармонии.

Кроме того, на днях Василий Голубев освободил от должности своего заместителя по транспорту Владимира Крупина.

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