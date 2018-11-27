На Дону назначили новых замгубернатора и министра культуры



В правительстве донского региона продолжаются кадровые изменения. 29 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил новых замгубернатора и министра культуры.



Заместителем губернатора Донского края стал Михаил Тихонов. С 2014 года он возглавлял министерство промышленности и энергетики области. До этого он был директором ООО «Ростовский завод гражданской авиации № 412».



Новым министром культуры Ростовской области стала Анна Дмитриева. До этого назначения она исполняла обязанности заместителя в этом же ведомстве. Она сменила экс-министра культуры Владимира Бабина. Губернатора разгневали ответы Бабина на расширенном заседании правительства. Экс-министр не смог сказать, например, сколько средств потребуется на ремонт Ростовской филармонии.



Кроме того, на днях Василий Голубев освободил от должности своего заместителя по транспорту Владимира Крупина.