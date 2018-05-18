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На Дону назначили главного судебного пристава

На Дону назначили главного судебного пристава

В Ростовской области назначили главного судебного пристава. Соответствующий приказ подписал директор ФССП РФ 17 мая.

Региональное управление возглавил 41-летний уроженец города Морозовска Евгений Казанов. У Евгения Николаевича - два образования: экономическое и юридическое. Стаж работы в службе судебных приставов составляет 18 лет. Свою карьеру он начал с должности судебного пристава-исполнителя регионального управления Миниюста РФ по РО по Октябрьскому району Ростова.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, с 2005-го по январь 2007 года был заместителем начальника Октябрьского районного отдела судебных приставов Ростова, затем - заместителем начальника Кировского районного отдела. С января 2007-го по ноябрь 2011 года занимал должность помощника руководителя Управления ФССП по Ростовской области.

В феврале 2012 года Евгений Казанов был назначен заместителем руководителя Управления ФССП по Липецкой области. С 25 июня 2013 года руководил Управлением ФССП Курской области.

За годы службы получил звание «Почетный работник Федеральной службы судебных приставов» и «Ветеран Федеральной службы судебных приставов».

Новый главный пристав области женат, воспитывает двоих детей.

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