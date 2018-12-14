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На Дону нашли пропавшего 71-летнего мужчину

На Дону нашли пропавшего 71-летнего мужчину

В Ростовской области нашли пропавшего два дня назад пенсионера.

71-летний Александр Бондаренко пропал 13 декабря. Он вышел из своего дома в селе Новобессергеневка Неклиновского района и бесследно исчез.

Мужчину в течение двух дней искали полицейские и волонтеры. 15 декабря его обнаружили правоохранители в том же районе, где он пропал.
- Сотрудники полиции доставили пенсионера родственникам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Сейчас выясняется, где мужчина был всё это время.

Добавим, что дончанин страдал потерей памяти. Возможно, он вышел из дома и заблудился.

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