На Дону нашли пропавшего 71-летнего мужчину





В Ростовской области нашли пропавшего два дня назад пенсионера.



71-летний Александр Бондаренко пропал 13 декабря. Он вышел из своего дома в селе Новобессергеневка Неклиновского района и бесследно исчез.



Мужчину в течение двух дней искали полицейские и волонтеры. 15 декабря его обнаружили правоохранители в том же районе, где он пропал.

- Сотрудники полиции доставили пенсионера родственникам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Сейчас выясняется, где мужчина был всё это время.



Добавим, что дончанин страдал потерей памяти. Возможно, он вышел из дома и заблудился.