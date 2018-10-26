На Дону нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку



Фото: Gorod.lv

В Ростовской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку. ЧП произошло в Шолоховском районе 26 октября.



Жительница Ростова приехала отдыхать в санаторий. Она пошла на прогулку в лес и заблудилась. Женщине удалось дозвониться на телефон спасения – 112. Сигнал передали в Вёшенское поисково-спасательное подразделение. Спасетели выехали на место и вскоре нашли потерявшуюся дончанку.

- 63-летнюю ростовчанку спасатели отвезли в санаторий, в котором она отдыхала, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ.



Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.