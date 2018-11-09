На Дону нашли части судов, затопленных во время войны



На месте строительства Багаевского гидроузла, возле острова Арпачинского, были найдены фрагменты судов времён Великой Отечественной войны.



По сообщению Росморречфлота, находка была совершена во время очистки территории от взрывоопасных предметов. Среди экспонатов присутствуют части бронекатера пр. 1125 Азовской военной флотилии. Он был взорван и затоплен членами собственного экипажа во время наступления фашистов в 1942 году.



Небольшие фрагменты корпуса уже подняли со дна. Более крупные же будут извлечены при помощи специальной технологии и с соблюдением мер безопасности. Это обусловлено тем, что там могут находиться взрывоопасные предметы.



В данный момент представители Росморречфлота обдумывают вопрос о передаче находок Минобороны. Возможно, экспонаты затем будут направлены в музей.



Напомним, что Багаевский гидроузел начали строить весной 2018 года. По словам правительства, он обеспечит высокую пропускную способность Дона и решит проблемы маловодья Цимлянского водохранилища.



При этом учёные-экологи бастуют против строительства узла. Они утверждают, что он убьет реку. Берега начнет затапливать, а некоторые виды рыбы исчезнут, так как узел закроет место их нереста.