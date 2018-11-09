На Дону нашли около двух тысяч взрывоопасных предметов времён войны



В Ростовской области с начала 2018 года нашли около двух тысяч взрывоопасных предметов времён войны. Об этом сообщили в правительстве региона 12 ноября.



Вооружение и личные предметы солдат, пролежавшие в земле 75 лет, открывают новые страницы истории. Чаще всего боеприпасы обнаруживают в местах ожесточенных боёв – на территории Аксайского, Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов.



Во время вахты поисковые отряды и военнослужащие ЮВО извлекли из земли пять авиабомб, около 500 снарядов, 80 гранат, восемь инженерных мин и другие взрывоопасные предметы.



Военные трофеи поднимают со дна рек. Летом участники поискового отряда «Скиф» подняли со дна реки Миус в районе села Покровского ствол 45-миллиметровой противотанковой пушки. Осенью в Мартыновском районе из реки Сал извлекли пушку с немецкой самоходки и часть гусеницы французского производства. На берег также подняли несколько деталей самоходки. Это специальная подставка под пулемет - сошка и кусок гусеницы. На последней сохранился год производства – 1941.



Все предметы после деактивации восстановят и передадут в музей «Самбекские высоты».



Отметим, что технику и боеприпасы времён войны находят не только в сельских территориях. Так, в Ростове во время строительных работ обнаружен военный блиндаж. Рядом с бункером были разбросаны осколки, гильзы и части оружия.



Помимо техники и боеприпасов, поисковики извлекают из земли останки солдат. За период поискового сезона найдено 200 останков воинов. Из них удалось установить 16 имён погибших.