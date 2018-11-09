Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону нашли около двух тысяч взрывоопасных предметов времён войны

На Дону нашли около двух тысяч взрывоопасных предметов времён войны
В Ростовской области с начала 2018 года нашли около двух тысяч взрывоопасных предметов времён войны. Об этом сообщили в правительстве региона 12 ноября.

Вооружение и личные предметы солдат, пролежавшие в земле 75 лет, открывают новые страницы истории. Чаще всего боеприпасы обнаруживают в местах ожесточенных боёв – на территории Аксайского, Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов.

Во время вахты поисковые отряды и военнослужащие ЮВО извлекли из земли пять авиабомб, около 500 снарядов, 80 гранат, восемь инженерных мин и другие взрывоопасные предметы.

Военные трофеи поднимают со дна рек. Летом участники поискового отряда «Скиф» подняли со дна реки Миус в районе села Покровского ствол 45-миллиметровой противотанковой пушки. Осенью в Мартыновском районе из реки Сал извлекли пушку с немецкой самоходки и часть гусеницы французского производства. На берег также подняли несколько деталей самоходки. Это специальная подставка под пулемет - сошка и кусок гусеницы. На последней сохранился год производства – 1941.

Все предметы после деактивации восстановят и передадут в музей «Самбекские высоты».

Отметим, что технику и боеприпасы времён войны находят не только в сельских территориях. Так, в Ростове во время строительных работ обнаружен военный блиндаж. Рядом с бункером были разбросаны осколки, гильзы и части оружия.

Помимо техники и боеприпасов, поисковики извлекают из земли останки солдат. За период поискового сезона найдено 200 останков воинов. Из них удалось установить 16 имён погибших.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.