На Дону нашли 13 снарядов времён Великой Отечественной войны
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области нашли 13 снарядов времён Великой Отечественной войны.
Боеприпасы были обнаружены в поле, в одном километре юго-западнее хутора Иваново-Ясиновка.
- 4 апреля обнаружены 12 снарядов калибром 80 миллиметров и один калибром 150 миллиметров, - рассказали в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.
В настоящее время место обнаружения взрывоопасных предметов находится под охраной. Направлена заявка на вызов сапёров.