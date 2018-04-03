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На Дону нашли 13 снарядов времён Великой Отечественной войны

На Дону нашли 13 снарядов времён Великой Отечественной войны

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области нашли 13 снарядов времён Великой Отечественной войны.
Боеприпасы были обнаружены в поле, в одном километре юго-западнее хутора Иваново-Ясиновка.
- 4 апреля обнаружены 12 снарядов калибром 80 миллиметров и один калибром 150 миллиметров, - рассказали в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

В настоящее время место обнаружения взрывоопасных предметов находится под охраной. Направлена заявка на вызов сапёров.

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