На Дону начались общественные обсуждения закона об агломерациях



В Ростове обсудили законопроект об агломерациях. К дискуссии привлекли депутатов регионального Заксобрания, руководителей областных министерств и ведомств, муниципальных образований, представителей общественных организаций, научного и делового сообщества, студентов.



Открывая мероприятие, председатель донского парламента Александр Ищенко отметил, что от принимаемого закона будет зависеть дальнейшее развитие области. Поэтому важно получить оценку от общественности и экспертов.

– Сам по себе документ не устанавливает конкретику. Он принимается для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года, - пояснил спикер. - Задача и этого закона и Стратегии-2030, других решений законодательной и исполнительной власти – сократить издержки расходов на управление. Достигнуть это можно за счёт сокращения числа чиновников, ненужных расходов в бюджете, ликвидации барьеров между двумя-тремя муниципалитетами в сфере социального обслуживания, образования, транспортного обеспечения.



В общих чертах, законопроект предусматривает, что для усиления связей между близлежащими муниципалитетами могут создаваться агломерации. Такие объединения смогут претендовать на поддержку для комплексного развития территории. В частности, на оптимизацию коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и создание условий для привлечения инвестиций. За счет этого муниципалитеты, входящие в агломерацию, сократят издержки. Сэкономленные средства можно будет направить на строительство новых поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов, на ремонт, модернизацию, строительство новых дорог и т.д.



По словам заместителя председателя Заксобрания Ростовской области – председателя комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирины Рукавишниковой, создание агломераций будет происходить посредством заключения межмуниципальных соглашений.

– Эффективность агломерации будет зависеть от того, как договорятся между собой соседние муниципалитеты, объединенные общими интересами в рамках социального и экономического развития, - добавила Ирина Рукавишникова. - Поэтому в тексте законопроекта необходимо предусмотреть положение о том, какие существенные условия должны быть прописаны в межмуниципальном соглашении.



В ходе обсуждения предлагалось расширить перечень задач, которые должны быть решены путем создания агломерации. В частности, предлагалось дополнить список эффективным использованием объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктур. Туда же предлагалось включить развитие малой авиации и водного транспорта, развитие спорта, вопросы экологии, улучшение качества мобильной связи на территории всей агломерации и другие.

Свои пожелания по конкретным условиям соглашений разработает и региональное правительство.



Прошедшая дискуссия стала первой в череде обсуждений нового законопроекта. Подобные мероприятия в ближайшие дни будут организованы в крупных городах Ростовской области – в предполагаемых агломерационных центрах.



Озвученные замечания и предложения будут обобщены и учтены во время рассмотрения законопроекта во втором чтении. Кроме того, идеи по доработке документа до 3 сентября принимают в профильном комитете.