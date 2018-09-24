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На Дону начала работать Национальная система сертификации

На Дону начала работать Национальная система сертификации
На Дону начала работать Национальная система сертификации. 24 сентября о новой программе рассказали на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ростовской области.

Собрание состоялось в здании правительства донского региона. Заседание провел замгубернатора Ростовской области Владимир Крупин. Во время мероприятия обсуждались вопросы противодействия обороту фальсифицированного алкоголя, а также контроля качества и безопасности продовольственных продуктов в донском регионе.

- В Ростовской области начала работать Национальная система сертификации — федеральная программа, утвержденная в 2016 году на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке, - рассказал Владимир Крупин. - С помощью новой системы предприятия-производители будут маркировать свои товары знаком НСС и специальным QR-кодом после проведения проверок в государственных лабораториях.

Товары, успешно прошедшие исследования, внесут в реестр на сайте Росстандарта. С помощью QR-кода любой покупатель в магазине через мобильное приложение сможет определить, является ли товар контрафактным. Около 15 предприятий-производителей донского региона уже отправили заявки для участия в программе. На мероприятии отметили, что новая система поможет укрепить доверие потребителя к товарам Ростовской области.

Отметим, за первые шесть месяцев 2018 года в департамент потребительского рынка донского региона более 300 раз обращались жители донского региона с жалобами на факты незаконного оборота алкогольной продукции. Все полученные сведения сотрудники ведомства отправили в управление МВД по Ростовской области.

С января по июль департамент провел проверки в более чем 40 магазинах. В каждом из них выявили факты продажи алкоголя без лицензии и сопроводительных документов. Более 520 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, сотрудники департамента конфисковали. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.

В 2018 году управление Роспотребнадзора по Ростовской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» исследовали мясную, масложировую и молочную продукцию, а также пищевые добавки. Из отобранных 13 666 проб 54 не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям и пищевой ценности. В результате из оборота изъяли 614 партий - более 20 тысяч килограммов продовольственных товаров и сырья. В судебные органы отправили для рассмотрения 246 дел о привлечении к административной ответственности. Кроме того, управление донского Роспотребнадзора приостановило деятельность 37 хозяйствующих субъектов.

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