На Дону на Крещение прогнозируются сильный ветер и снег



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В Ростовской области 18 и 19 января ожидается усиление ветра.



По данным Гидрометцентра, скорость ветра составит 15 метров в секунду, при порывах - до 20 метров в секунду. В эти же дни прогнозируются снег и мокрый снег.



Донская ГИБДД предупреждает о сложной ситуации на дорогах области. На трассах возможны туман и гололед.

- В связи с резким ухудшением метеорологических условий Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге.



Водителей просят увеличивать дистанцию до двигающегося впереди автомобиля, выбирать безопасную скорость движения и не совершать манёвров, не убедившись в их безопасности.