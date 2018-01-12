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На Дону на Крещение прогнозируются сильный ветер и снег

На Дону на Крещение прогнозируются сильный ветер и снег
Фото: Aif.md

В Ростовской области 18 и 19 января ожидается усиление ветра.

По данным Гидрометцентра, скорость ветра составит 15 метров в секунду, при порывах - до 20 метров в секунду. В эти же дни прогнозируются снег и мокрый снег.

Донская ГИБДД предупреждает о сложной ситуации на дорогах области. На трассах возможны туман и гололед.
- В связи с резким ухудшением метеорологических условий Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

Водителей просят увеличивать дистанцию до двигающегося впереди автомобиля, выбирать безопасную скорость движения и не совершать манёвров, не убедившись в их безопасности.

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