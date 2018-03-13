На Дону на базе МФЦ откроют пункты юридического консультирования в режиме онлайн





В Ростовской области планируется организовать юридические консультации на базе многофункциональных центров. Об этом сообщили во время выездного заседания комитета по законодательству донского парламента.



На Дону стартует ставшая уже традиционной акция правового просвещения. В этом году в её рамках планируется организовать на базе МФЦ пункты бесплатного юридического консультирования в режиме онлайн. По словам заместителя председателя Законодательного собрания области – председателя парламентского комитета по законодательству Ирины Рукавишниковой, для начала нововведение появится в нескольких офисах. Позже будет проведен мониторинг, который покажет, насколько услуга пользуется спросом. В случае, если она окажется востребованной, ее внедрение продолжится в остальные подразделения МФЦ Ростова и области.

- В Ростовской области востребованность дней бесплатной юридической помощи достаточно высока. Каждому из таких дней мы стараемся придать особую тематическую окраску. В этом году акция направлена на повышение правовой грамотности граждан в вопросах миграционного законодательства, - добавила Ирина Рукавишникова.



Как отмечалось, проект стартовал в 2015 году. С каждым годом бесплатную юридическую помощь в рамках акции получает всё большее число людей. За три года показатель возрос в несколько раз. В этом году было открыто 10 пунктов оказания бесплатной правовой помощи в Ростове и еще девять - в области.



Во время заседания комитета депутаты также обсудили послание президента России Федеральному Собранию 2018 года. Для реализации намеченных главой государства целей потребуются изменения регионального законодательства. Поправки коснутся нескольких сфер. Это экономика, налогообложение и бюджет, здравоохранение, демография и социальная политика, образование и культура, благоустройство и развитие инфраструктуры, развитие гражданского общества, а также охрана труда.



Отдельным вопросом рассматривались изменения, которые планируется внести в статью областного закона «Об административных правонарушениях». Поправки затронут продажу жевательного табака на территории Ростовской области. По инициативе донских парламентариев, в закон добавят положение о создании дополнительной аудиторской группы, которая будет проводить проверки по точкам продаж, выявляя нарушения.