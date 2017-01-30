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На Дону морозы ослабеют к середине недели

На Дону морозы ослабеют к середине недели

В Ростовской области морозы станут слабее к середине недели. А к выходным «минус» и вовсе сменится на «плюс».

По данным Гидрометцентра России, в начале недели в северных районах Ростовской области будет до -15, в южных до -9. При этом уже в среду в регион придёт заметное потепление. Мороз спадет до -5. Начиная с пятницы, температура пойдёт вверх.
В субботу синоптики обещают +3, в воскресенье от +2 на севере до +6 на юге. При этом в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.

В донской столице в понедельник до -10 градусов. В ночь с понедельника на вторник температура опустится до -15, но уже во вторник столбик термометра опустится только до -7, а в среду до – 5.

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