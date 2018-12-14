На Дону могут уничтожить 400 кг красной икры из-за проблем с документами



В Ростовской области могут уничтожить 400 килограммов задержанной красной икры.



Микроавтобус «Фольксваген», перевозивший рыбный продукт, задержали на трассе М-4 «Дон». По словам водителя, икра произведена в Хабаровском крае, оттуда её доставили самолётом в Москву. Из столицы груз следовал в Республику Крым.

- Ветеринарных документов на 20 двадцатикилограммовых контейнеров с икрой у дальнобойщика не оказалось, - рассказали в пресс-службе управления ветеринарии Ростовской области. - При этом были просроченные товарно-транспортные накладные на 1 800 килограммов продукта, которые мужчина пытался выдать за действительные.



Груз и транспортное средство арестовали. Пробы продукции направили на исследование безопасности и качества в Шахтинскую ветеринарную лабораторию.



Всего за неделю, с 10 по 17 декабря, сотрудники управления ветеринарии вместе с полицейскими задержали свыше 13 117 кг рыбы, 8 820 кг свиных и говяжьих субпродуктов, 2 237 кг овечьих шкур, 16 200 штук куриных яиц, одну тушу говядины, 17,5 литра молока, 20,8 кг свинины, 4,3 кг мяса нутрии, 84 головы мелкого рогатого скота, 32 головы крупного рогатого скота и три свиньи.