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На Дону миллионеров стало больше, а миллиардеров меньше

На Дону миллионеров стало больше, а миллиардеров меньше
Фото: Giftforanyone.ru
В Ростовской области в 2017 году увеличилось число миллионеров, но снизилось количество миллиардеров. Такие данные приводит Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

Так, по сведениям ведомства, в прошлом году доход от 10 млн руб. до 100 млн руб. зарегистрировали 816 человек. В 2016 году таковых было – 793.

Число дончан, заработавших в 2017 году от 100 млн руб. до 500 млн руб., по сравнению с 2016 годом сократилось на 20 человек и составило 86.

Количество физлиц и предпринимателей, заявивших в декларациях по форме 3-НДФЛ доход в размере от 500 млн руб. до 1 млрд руб. составило 8. В 2016 году таковых было 14.

От 1 до 10 млрд руб. в 2017 году заработали девять человек. В 2016 году этот показатель был равен 12 единиц.

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