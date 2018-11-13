На Дону миллионеров стало больше, а миллиардеров меньше



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В Ростовской области в 2017 году увеличилось число миллионеров, но снизилось количество миллиардеров. Такие данные приводит Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области.



Так, по сведениям ведомства, в прошлом году доход от 10 млн руб. до 100 млн руб. зарегистрировали 816 человек. В 2016 году таковых было – 793.



Число дончан, заработавших в 2017 году от 100 млн руб. до 500 млн руб., по сравнению с 2016 годом сократилось на 20 человек и составило 86.



Количество физлиц и предпринимателей, заявивших в декларациях по форме 3-НДФЛ доход в размере от 500 млн руб. до 1 млрд руб. составило 8. В 2016 году таковых было 14.



От 1 до 10 млрд руб. в 2017 году заработали девять человек. В 2016 году этот показатель был равен 12 единиц.