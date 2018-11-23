На Дону к поискам пропавшего подростка из Кабардино-Балкарии подключились волонтёры



В Ростовской области волонтёры ищут пропавшего без вести 17-летнего юношу. Виталий Хан 9 ноября ушёл из дома в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. С тех пор родные ничего не слышали о нём.



Семья предполагает, что Виталий мог отправиться в Ростовскую область.



Рост мальчика - около 178 сантиметров. У него худощавое телосложение, чёрные волосы и карие глаза. На правой руке есть татуировка в виде круга.



Когда Виталия видели в последний раз, он был одет в бордовую куртку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны и белые кроссовки. С собой он взял сумку цвета хаки и чёрный рюкзак.



Если вы знаете о местонахождении Виталия Хана, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.



Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» призывает всех неравнодушных принять участие в поисках.