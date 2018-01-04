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На Дону изменились учетные номера автотрасс

На Дону изменились учетные номера автотрасс
Фото: Tass.ru

В Ростовской области изменились учетные номера федеральных автодорог.

С 1 января 2018 года меняются обозначения российских автомагистралей, изменения коснутся, в том числе, федеральных трасс, проходящих через территорию Ростовской области.

Для автодорог, соединяющих Москву с региональными центрами субъектов, сохранится обозначение «М». Дороги, связывающие административные центры страны, отмечаются «Р». Обозначение «А» указывает на автодорогу, являющуюся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям, либо границам других государств. Это же обозначение применяется для трасс, соединяющих дороги федерального значения между собой.

По информации Управления федеральных автомобильных дорог «Азов», с нового года направления официально имеют следующие обозначения:
- А-135 - Подъездная дорога от трассы М-4 «Дон» к Ростову (Северный, Южный и Западный подъезды);
- А-260 - Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной;
- А-270 - Новошахтинск – Майский – граница с Украиной;
- А-280 - Ростов – Таганрог – граница с Украиной;
- Р-22 «Каспий» - Подъездная автодорога от Р-22 «Каспий» к городу Элиста - Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь.

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