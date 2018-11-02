На Дону из-за опасной болезни произошел массовый падёж овец



В двух районах Ростовской области зафиксирован массовый падёж овец. У павших животных выявлена болезнь браздот. Она характеризуется быстрым отравлением организма и поражением внутренних органов.



На прошлой неделе один из фермеров хутора Какичев обратился в ветеринарную службу. Мужчина рассказал, что у него массово стали умирать овцы. За несколько дней он лишился четверти стада. После того как у него не получилось самостоятельно вылечить животных, фермер обратился к специалистам.



Приехав на место, ветеринары выявили возбудителя болезни. Причиной инфекции стало плохое кормление овец и поение их стоячей водой.

Такая же ситуация произошла в Орловском районе. Там браздот обнаружили у животных на ферме в семи километрах от хутора Верхнезудов.



Сейчас в этих неблагополучных хозяйствах ветеринары борются с болезнью. Для того чтобы не дать инфекции распространиться, специалисты ввели карантин.



- Скотоводам запрещается перевозить животных, доить их, а также использовать их мясо и молоко в пищу, - сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.



Стоит отметить, что браздот не выявляли на Дону уже более десяти лет.