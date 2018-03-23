На Дону ищут родственников пострадавшей в ДТП на Кубани женщины



В Ростовской области разыскивают родственников женщины, которая пострадала в ДТП в Краснодарском крае. Неизвестная попала в аварию 9 марта. Ее нашли между Кореновском и Краснодаром.



По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», женщину привезли в больницу в бессознательном состоянии. Она до сих пор не пришла в себя. Сейчас пытаются отыскать родственников пострадавшей.



- На вид женщине - 35-40 лет, рост - 158-165 сантиметров, - сказано в ориентировке. - Она среднего телосложения, волосы темные. Под правой грудью - два родимых пятна.



Все, кто знает пострадавшую, могут позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 102.