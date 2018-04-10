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На Дону чиновница получила реальный срок за взятку и мошенничество

На Дону чиновница получила реальный срок за взятку и мошенничество

В Ростовской области суд вынес приговор бывшей сотруднице администрации Каменска-Шахтинского. Женщина получила реальный срок за взятку и мошенничество.

В апреле 2017 года, исполняя обязанности начальника сектора по местному самоуправлению в микрорайоне Заводском администрации города, чиновница получила от местного предпринимателя 12 тысяч рублей за несоставление в отношении него протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, занимая должность старшего инспектора сектора по местному самоуправлению в том же микрорайоне, она обманула местных жителей, получив от них 67 500 рублей.
- Сотрудница администрации вводила каменчан в заблуждение, утверждая, что им грозит административная ответственность за несанкционированную торговлю, хотя фактически объективной возможности составлять протоколы об административных правонарушениях не имела, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.

Когда обман вскрылся, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Мошенничество» по пяти эпизодам. Суд приговорил её к трём годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 240 тысяч рублей и лишением права занимать должность на два года.

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