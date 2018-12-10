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На Дону быстрыми темпами дорожают продукты

На Дону быстрыми темпами дорожают продукты
В Ростовской области с бешеной скоростью растут цены на овощи и яйца. О подорожании продуктов за период с 3 по 10 декабря сообщает Ростовстат.

Больше всего подорожала капуста, на 7,5%. Теперь килограмм стоит 26-27 рублей. На втором месте — цена на яйца. После подорожания на 5,3% десяток можно купить за 63 рубля.

Также выросла стоимость картофеля. Килограмм подорожал на 2,5% и стоит на сегодняшний день примерно 23 рубля. Репчатый лук продают за 23 рубля, на 2% дороже, чем раньше. Морковь стала стоить на 1,5% больше, цена составляет около 24 рублей.

Прежней осталась стоимость сливочного и подсолнечного масел (примерно 438 рублей за килограмм и 96 рублей за литр), а также яблоки (около 62 рублей).

При этом подешевели на 0,3% процента твёрдые и мягкие сыры. Средняя стоимость составляет 454 рубля за килограмм.

Эксперты отмечают, что продукты дорожают в связи с наступлением зимы. Россия закупает фрукты и овощи за рубежом, так как своих сезонных продуктов в стране нет.

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