На Дону быстрыми темпами дорожают продукты



В Ростовской области с бешеной скоростью растут цены на овощи и яйца. О подорожании продуктов за период с 3 по 10 декабря сообщает Ростовстат.



Больше всего подорожала капуста, на 7,5%. Теперь килограмм стоит 26-27 рублей. На втором месте — цена на яйца. После подорожания на 5,3% десяток можно купить за 63 рубля.



Также выросла стоимость картофеля. Килограмм подорожал на 2,5% и стоит на сегодняшний день примерно 23 рубля. Репчатый лук продают за 23 рубля, на 2% дороже, чем раньше. Морковь стала стоить на 1,5% больше, цена составляет около 24 рублей.



Прежней осталась стоимость сливочного и подсолнечного масел (примерно 438 рублей за килограмм и 96 рублей за литр), а также яблоки (около 62 рублей).



При этом подешевели на 0,3% процента твёрдые и мягкие сыры. Средняя стоимость составляет 454 рубля за килограмм.



Эксперты отмечают, что продукты дорожают в связи с наступлением зимы. Россия закупает фрукты и овощи за рубежом, так как своих сезонных продуктов в стране нет.