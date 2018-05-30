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На Дону будут судить мужчину, три года насиловавшего ученицу своей жены

На Дону будут судить мужчину, три года насиловавшего ученицу своей жены

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Дубовского района, обвиняемого в надругательстве над школьницей.

С марта 2014-го по январь 2017 года пенсионер периодически подвозил 15-летнюю девочку, которая ходила на дополнительные занятия к его жене-репетитору в посёлке Дубовском. В машине он насиловал школьницу и совершал насильственные действия сексуального характера.
- Кроме того, он фотографировал несовершеннолетнюю в обнаженном виде и распространял порнографические материалы, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

О происходящем девочка долго не решалась рассказать родителям. Когда она наконец во всём призналась, родственники обратились в полицию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Изнасилование несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней». Ещё одно дело в отношении пенсионера было возбуждено за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.
- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в надзорном ведомстве.

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