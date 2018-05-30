На Дону будут судить мужчину, три года насиловавшего ученицу своей жены





В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Дубовского района, обвиняемого в надругательстве над школьницей.



С марта 2014-го по январь 2017 года пенсионер периодически подвозил 15-летнюю девочку, которая ходила на дополнительные занятия к его жене-репетитору в посёлке Дубовском. В машине он насиловал школьницу и совершал насильственные действия сексуального характера.

- Кроме того, он фотографировал несовершеннолетнюю в обнаженном виде и распространял порнографические материалы, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



О происходящем девочка долго не решалась рассказать родителям. Когда она наконец во всём призналась, родственники обратились в полицию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Изнасилование несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней». Ещё одно дело в отношении пенсионера было возбуждено за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в надзорном ведомстве.