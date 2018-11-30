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На Дону больше трёх недель разыскивают пропавшего мужчину

На Дону больше трёх недель разыскивают пропавшего мужчину
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 56-летнего мужчину. Об Алексее Тарасенко родные ничего не слышали уже более трёх недель.

Он проживает в хуторе Камышев Зимовниковского района. Мужчина 12 ноября находился в гостях у друзей. Затем он отправился домой и пропал.

Когда Алексей не вернулся, семья забеспокоилась и обратилась в полицию.

Рост дончанина - примерно 180 сантиметров, у него среднее телосложение. Из особых примет: татуировки на кулаках.

Родные сообщили, что в день пропажи он был одет в спортивные штаны, куртку и шапку.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Алексея Тарасенко, пожалуйста, позвоните по телефону: 8-961-302-56-60.

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