На Дону актеры Московского театра играли спектакль «Мастер и Маргарита» при отключенном отоплении



В Ростовской области актёрам Московского театра пришлось находиться на сцене при отключенном отоплении во время спектакля «Мастер и Маргарита». Постановку по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова артисты представили в Шахтинском драматическом театре 28 ноября.



В тот день в здании отключили отопление, сообщает DonDay Шахты. При этом температура воздуха на улице была не выше нуля. Зрители сидели в зале в верхней одежде. Дискомфортная температура могла стать серьезным поводом для отмены спектакля. Тем не менее актеры Московского театра, среди которых была и звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева, вышли на сцену. Почти всю постановку им пришлось ходить по ледяным подмосткам босиком.



Безусловно, публика наградила смелых актеров бурными аплодисментами. Позже Мария поблагодарила шахтинцев, пришедших на спектакль, в своём блоге.



Однако зрители были расстроены тем, что актёрам пришлось исполнять свои роли в «ледяном царстве».

- Стыдно перед актерами, они провели на сцене около двух часов. Некоторые были босиком, кто-то - в корсете с обнаженными плечами, - поделился местный театрал Евгений Д. - Они запросто могли простудиться. Наш город сам себе создает дурную репутацию.