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На Дону 26-летняя девушка пропала после ссоры с мужем

На Дону 26-летняя девушка пропала после ссоры с мужем
На Дону 26-летняя девушка пропала после ссоры с мужем. Ольга Широкая ушла из дома в хуторе Красновка Каменского района около месяца назад и не вернулась обратно. О местонахождении дончанки до сих пор ничего не известно. Она не выходит на связь с близкими.

По словам подруги Натальи, Ольга среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. В день исчезновения она была одета в черную куртку, длинную юбку с синими узорами, при себе у нее была сумочка.

Муж девушки пока не обращался в полицию с заявлением об исчезновении. Всех, кто видел или знает, где может находиться Ольга, просят позвонить по номеру: 8-904-447-74-67.

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