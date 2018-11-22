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На Дону 18-летний рецидивист обокрал магазин продуктов

На Дону 18-летний рецидивист обокрал магазин продуктов
В Ростовской области 18-летний рецидивист обокрал продуктовый магазин. Кража произошла в середине ноября в Таганроге.

Парень пришёл в магазин и подождал, пока сотрудница отвернётся. Улучив подходящий момент, он вытащил из кассы деньги и сбежал. Добычей воришки стали 26 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, работница торговой точки обратилась в полицию.
- Подозреваемого в краже задержали 23 ноября, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Им оказался 18-летний местный житель, уже судимый за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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