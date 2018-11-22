На Дону 18-летний рецидивист обокрал магазин продуктов



В Ростовской области 18-летний рецидивист обокрал продуктовый магазин. Кража произошла в середине ноября в Таганроге.



Парень пришёл в магазин и подождал, пока сотрудница отвернётся. Улучив подходящий момент, он вытащил из кассы деньги и сбежал. Добычей воришки стали 26 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, работница торговой точки обратилась в полицию.

- Подозреваемого в краже задержали 23 ноября, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Им оказался 18-летний местный житель, уже судимый за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».