В Донбассе разыскивают подозреваемых в тяжких преступлениях жителей Ростовской области





Двое подозреваемых в тяжких преступлениях из Ростовской области могут скрываться на территории Донецкой Народной Республики, сообщает канал Wilson de Hitts.



По данным канала, двое жителей посёлка Тарасовского, 25-летний Даниил Иванов и 28-летний Артем Шельтик, проникли на территорию ДНР 19 января.



По имеющейся информации, подозреваемые могли направиться в Старобешевский район, который находится на границе с Матвеево-Курганским районом Ростовской области. Ориентировка на беглецов поступила в полицию после того, как они уже пересекли госграницу и оказались на территории Донецкой Народной Республики.



Всех, кто видел подозреваемых в преступлениях или знает, где они могут находиться, просят сообщить по номеру: 102.

Добавим, что лица, совершившие правонарушения на Дону, достаточно часто скрываются на территории сопредельных республик. Аналогичный процесс идет и в обратном направлении – преступники из ДНР и ЛНР находят пристанище в Ростовской области. Как ранее писал Rostov.ru, по данным экспертов, в настоящее время на Дону скрываются более двух сотен преступников из самопровозглашённых республик.