Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Донбассе разыскивают подозреваемых в тяжких преступлениях жителей Ростовской области

В Донбассе разыскивают подозреваемых в тяжких преступлениях жителей Ростовской области

Двое подозреваемых в тяжких преступлениях из Ростовской области могут скрываться на территории Донецкой Народной Республики, сообщает канал Wilson de Hitts.

По данным канала, двое жителей посёлка Тарасовского, 25-летний Даниил Иванов и 28-летний Артем Шельтик, проникли на территорию ДНР 19 января.

По имеющейся информации, подозреваемые могли направиться в Старобешевский район, который находится на границе с Матвеево-Курганским районом Ростовской области. Ориентировка на беглецов поступила в полицию после того, как они уже пересекли госграницу и оказались на территории Донецкой Народной Республики.

Всех, кто видел подозреваемых в преступлениях или знает, где они могут находиться, просят сообщить по номеру: 102.
Добавим, что лица, совершившие правонарушения на Дону, достаточно часто скрываются на территории сопредельных республик. Аналогичный процесс идет и в обратном направлении – преступники из ДНР и ЛНР находят пристанище в Ростовской области. Как ранее писал Rostov.ru, по данным экспертов, в настоящее время на Дону скрываются более двух сотен преступников из самопровозглашённых республик.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.